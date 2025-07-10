В ЛНР погиб 21-летний пожарный

На его счету десятки спасенных жизней

ЛУГАНСК, 10 июля. /ТАСС/. Сержант внутренней службы Артем Ерохин погиб 9 июля в Луганской Народной Республике (ЛНР) при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

"МЧС России скорбит о гибели пожарного в Луганской Народной Республике. 9 июля при исполнении служебных обязанностей погиб сержант внутренней службы Ерохин Артем Олегович", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Ерохину был 21 год, на его счету десятки спасенных жизней. "Пожарные МЧС России скорбят о гибели боевого товарища", - добавили в пресс-службе.