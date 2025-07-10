В Воронежской области объявили опасность БПЛА

Губернатор области Александр Гусев сообщил о готовности сил ПВО

ВОРОНЕЖ, 10 июля. /ТАСС/. Режим опасности атак беспилотных летательных аппаратов объявлен на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

"Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - написал глава региона в Telegram-канале.

Режим опасности БПЛА ранее действовал в Воронежской области ночью и ранним утром четверга с 1:35 до 5:52 мск.