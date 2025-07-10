В Ростовской области локализовали пожар в лесничестве

В ГУ МЧС по региону сообщили, что площадь возгорания составила 433 га

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июля. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание на территории Каменского лесничества в Ростовской области на площади 433 га, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Ранее в ГУ МЧС по Ростовской области сообщали о том, что площадь пожара увеличилась до 427 га.

"В 13:30 лесной пожар локализован на площади 433 га (низовой - 375 га, верховой - 58 га)", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что к тушению привлечены 293 человека личного состава и 91 единица техники.

Информация о возгорании на территории лесничества поступила 9 июля.