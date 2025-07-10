В Люберцах МАЗ столкнулся с восемью автомобилями

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Водитель МАЗ врезался в восемь автомобилей возле одного из домов в Люберцах, информация о пострадавших не поступала. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

ДТП произошло в 11:50 мск на Красной улице. "По предварительной информации, водитель, управляя автомашиной МАЗ, совершил попутное столкновение с восемью автомобилями. На данный момент участники ДТП за медицинской помощью не обращались", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.