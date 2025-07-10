В Курганской области экс-судью подозревают во взятках и подтасовке решения

Валерий Козлов также также подозревается в пособничестве совершению преступления и побеге

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Следственный комитет ходатайствует о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего судьи Юргамышского районного суда Курганской области Валерия Козлова по подозрению во взятке, неправосудном приговоре, пособничестве совершению преступления и побеге. Соответствующая информация опубликована в дополнении к повестке заседания Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

"Рассмотрение представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, председателя Юргамышского районного суда Курганской области в отставке Козлова Валерия Анатольевича по признакам преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 (получение взятки в крупном размере), ч. 2 ст. 305 (вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта), ч. 5 ст. 33 (пособничество совершению преступления), ч. 1 ст. 313 (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи) Уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в документе.

Заседание состоится в понедельник.