В Смоленской области задержали судмедэксперта по делу о взятках

Как сообщили в региональном УФСБ, судебно-медицинский эксперт получила взятку за выдачу тел умерших родственникам

СМОЛЕНСК, 10 июля. /ТАСС/. Судмедэксперт задержана в Вязьме Смоленской области, в отношении нее возбуждено уголовное дело о взятке за выдачу тел умерших родственникам. Об этом сообщает УФСБ по Смоленской области.

"УФСБ России по Смоленской области в Вязьме задержана 28-летняя судмедэксперт смоленского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время региональным следственным управлением СК в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении.

По данным регионального УФСБ, судмедэксперт получила через посредника взятку от местной жительницы, чтобы ускорить процедуру вскрытия тела ее 85-летнего родственника, а также оперативно оформить и выдать все необходимые для погребения документы.

Сотрудники органов безопасности проводят оперативные мероприятия на причастность подозреваемой к иным эпизодам противоправной деятельности, а также выявление ее возможных сообщников.

Ранее оперативники УФСБ России по Смоленской области задержали заведующего Вяземским межрайонным отделением клинической патологии ОГБУЗ "Смоленский областной институт патологии", подозреваемого в превышении должностных полномочий и мошенничестве.