На Урале члена террористической организации осудили на 17 лет

В управлении ФСБ по Свердловской области сообщили, что Егор Бобылев совершал насильственные акции, снимал происходящее на видео и распространял материалы через Telegram-каналы радикальной направленности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Участник запрещенной в России террористической организации, нападавший на людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, приговорен к 17 годам колонии в Свердловской области. Об этом сообщили в управлении ФСБ по региону.

"Центральный окружной военный суд вынес приговор жителю Свердловской области Егору Бобылеву, признанному виновным в участии в деятельности запрещенной на территории России террористической организации "М.К.У." (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и вовлечении молодежи в террористическую деятельность (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). С июля по ноябрь 2023 года Бобылев <…> совершал насильственные акции, снимал происходящее на видео и распространял материалы через Telegram-каналы радикальной направленности, пока не был задержан сотрудниками регионального УФСБ. <…> Бобылев приговорен к 17 годам лишения свободы, из них 5 лет - с отбыванием наказания в тюрьме", - сказали в ведомстве.

Злоумышленник действовал по указаниям координаторов МТО из числа украинских неонацистов в Telegram.

"В качестве объектов террора Бобылев выбирал лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию или не имеющих физической возможности дать ему отпор, что демонстрирует истинную бесчеловечную природу современных экстремистских движений", - добавили в пресс-службе.

Ранее Бобылев был неоднократно судим, в том числе за совершение преступлений против личности и общественной безопасности (ч. 1 ст. 134, ч. 1 ст. 167, ч. 2 ст. 244, ч. 1 ст. 282.4 УК РФ), что было учтено судом при вынесении приговора.