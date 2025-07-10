В Крыму автомобиль врезался в автобус с 10 пассажирами

В прокуратуре региона сообщили, что водителя легкового автомобиля госпитализировали

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся в Симферополе с автобусом, перевозившим работников одной из организаций. Травмы получил водитель легковушки, пассажиры автобуса не пострадали. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Крым.

"По предварительной информации, сегодня автобус, перевозивший работников одной из организаций города, при осуществлении поворота налево в районе Бородинского кольца не предоставил преимущество автомобилю Volkswagen Passat и столкнулся с ним. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель легкового автомобиля, он госпитализирован. В автобусе находились 10 пассажиров", - говорится в сообщении.

Прокуратура организовала проверку инцидента.