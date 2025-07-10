Экс-главе Киевсовета предъявили обвинение в создании коррупционной схемы

Владимиру Бондаренко грозит до 10 лет тюрьмы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Прокуратура украинской столицы предъявила обвинение бывшему главе Киевсовета Владимиру Бондаренко, который незаконно начислял заработную плату управляющему делами Киевского городского совета, мобилизованному в ряды ВСУ.

"Он в 2022-2023 годах незаконно начислял заработную плату управляющему делами Киевсовета, который вместе с другими депутатами мобилизовался в ряды ВСУ. При этом он доподлинно знал, что последний проходит военную службу", - сообщается в Telegram-канале Государственного бюро расследований Украины.

В ведомстве не уточнили имени экс-главы Киевсовета, однако в указанные годы на этом посту находился Бондаренко. По данной схеме он своровал из госбюджета порядка $16,5 тыс., а позже помог мобилизованному сотруднику уклониться от военной службы, устроив его обратно в горсовет. Бондаренко грозит до 10 лет тюрьмы.

Также в четверг обвинения были предъявлены еще одному киевскому чиновнику, о чем сообщили в офисе генерального прокурора. В ведомстве отметили, что в начале декабря 2023 года из-за служебной халатности директора департамента транспортной инфраструктуры Киевской государственной городской администрации (КГГА) было остановлено движение поездов на некоторых станциях метро.

По решению директора на маршрутах этих станций был запущен наземный транспорт, что привело к убытку бюджету Киева на $3,9 млн. Ожидается, что чиновника отстранят от службы. Как отмечает издание "Экономическая правда", речь может идти о Руслане Кандиборе, который с 1 сентября 2021 года занимает должность директора именно этого департамента КГГА.