Состояние подростка после ДТП с пьяным водителем в Энгельсе улучшилось

Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме

САРАТОВ, 10 июля. /ТАСС/. Медики оценивают состояние подростка, который попал в больницу после наезда пьяного водителя на пешеходов в Энгельсе Саратовской области, как удовлетворительное. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Состояние удовлетворительное. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сообщили в ведомстве. Ранее состояние пациента оценивалось как средней степени тяжести.

6 июля на пересечении улиц Краснознаменная и Мира в Энгельсе пьяный водитель ВАЗ-2112 сбил трех пешеходов на тротуаре. На месте погибла 15-летняя девушка, еще двух человек доставили в больницу. Позже пострадавшую женщину отпустили лечиться домой, в медучреждении остался подросток. По информации прокуратуры региона, водитель попытался скрыться с места ДТП, но его задержали очевидцы. Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что семье погибшей окажут необходимую помощь.

Вскоре суд арестовал обвиняемого в ДТП. Выяснилось, что он также является одним из фигурантов дела об убийстве мужчины в реабилитационном центре в Саратове. Он обвиняется в истязаниях и незаконном лишении свободы.