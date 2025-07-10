Задержанный во Франции баскетболист Касаткин надеется на поддержку России

Спортсмен стал жертвой серьезной судебной ошибки, заявил его адвокат Фредерик Бело

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Алексей Потицкий/. Российский баскетболист Даниил Касаткин, задержанный по запросу США в аэропорту Парижа 21 июня по делу о кибермошенничестве, не признает свою вину и надеется на поддержку российских болельщиков и своей страны. Об этом ТАСС сообщил французский адвокат россиянина, которому грозит экстрадиция, Фредерик Бело.

"Касаткин заявляет о своей невиновности и надеется на поддержку российских баскетбольных болельщиков и на поддержку своей страны, которые помогут ему пережить это очень трудное время для его карьеры и личной жизни", - сказал собеседник агентства.

"Касаткин стал жертвой серьезной судебной ошибки, поскольку господин Касаткин, который не имеет никаких знаний в сфере информатики, просто использовал подержанный компьютер, не сменив пользователя системы. Установленный аккаунт, несомненно, был взломан и удаленно управлялся киберпреступниками без ведома Касаткина", - резюмировал адвокат.