В окрестностях Иерусалима совершили теракт

Погиб один человек

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июля. /ТАСС/. Один человек погиб в результате вооруженного нападения в окрестностях Иерусалима, сообщила израильская национальная служба скорой помощи.

По ее информации, инцидент произошел на перекрестке Гуш-Эцион на Западном берегу реки Иордан в 16 км к юго-западу от Иерусалима. Погибший - 20-летний молодой человек.

Как сообщила пресс-служба израильской армии, случившееся квалифицировано как теракт. Нападавших было двое, они были вооружены холодным и огнестрельным оружием. Оказавшиеся на месте событий военные открыли по злоумышленникам огонь и устранили их.