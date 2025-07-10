Срок домашнего ареста главы Гагаузии продлили еще на 30 дней

Защита Евгении Гуцул оспорит это решение в вышестоящей судебной инстанции

КИШИНЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Районный суд Кишинева одобрил ходатайство прокуроров о продлении еще на 30 дней домашнего ареста для главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, передает корреспондент ТАСС.

"Одобряется ходатайство прокурора Адриана Скутару о продлении домашнего ареста в отношении Евгении Гуцул сроком на 30 дней <...> С 13 июля", - зачитал постановление судья Сергей Чобану.

Защита Гуцул оспорит в вышестоящей судебной инстанции решение о продлении ареста.

"Мы не согласны с этим решением и оспорим его в Апелляционной палате Кишинева", - сообщила ТАСС адвокат Наталья Байрам.