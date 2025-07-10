В Солнечногорске загорелось неэксплуатируемое здание

В пресс-службе областного ГУ МЧС РФ сообщили, что пострадавших нет

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Выведенное из эксплуатации здание горит в Солнечногорске, сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

"Московская область, г. о. Солнечногорск, ул. Почтовая, д. 5. Горит кровля неэксплуатируемого здания на площади 800 кв. м", - сказали в МЧС.

Пожар был локализован в 15:42 на 800 кв. м, об этом сообщили в ГУ МЧС РФ. Предварительно, пострадавших нет. Огонь тушат 12 пожарных.

В данном здании ранее располагался офис одной из политических партий и приемная депутата.

В новость были внесены изменения (16:26 мск) - добавлена информация о локализации пожара.