В Новгородской области москвич умер от удара молнии, пока готовил на костре

В пресс-службе СУ СК РФ по Новгородской области сообщили, что назначена судебно-медицинская экспертиза

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 июля. /ТАСС/. Турист из Москвы умер после удара молнии во время грозы в Новгородской области. Проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новгородской области.

"Валдайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Новгородской области проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины 1989 года рождения от удара молнии", - отмечается в сообщении

В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что вечером 9 июля недалеко от деревни Сухая Ветошь Валдайского района в 36-летнего мужчину ударила молния и он умер. "По имеющейся информации, мужчина прибыл в Новгородскую область со своей девушкой с целью туризма, в момент происшествия он готовил еду на костре", - добавили в ведомстве.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.