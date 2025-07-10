В Севастополе в ДТП погибли четыре человека

В УМВД России по городу сообщили, что еще двое пострадали

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Четыре человека погибли, двое доставлены в больницу с различными травмами после аварии с участием микроавтобуса, произошедшей в Севастополе. Об этом сообщили в УМВД России по Севастополю.

"Полиция выясняет обстоятельства ДТП, которое произошло на 47-м км + 520 м а/д Симферополь - Бахчисарай - Севастополь. В результате аварии четверо погибли и двое доставлены в медицинское учреждение с различными травмами", - говорится в сообщении.

По предварительной информации Госавтоинспекции Севастополя, авария с участием двух автомобилей произошла в 14:20 мск. По данным прокуратуры города, на выезде из села Верхнесадовое легковой автомобиль ВАЗ столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter. По факту ДТП проводится проверка.