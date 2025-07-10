Против онлайн-библиотеки комиксов Mangalib завели четыре дела о пропаганде ЛГБТ

По каждому из них компании грозит штраф в несколько миллионов рублей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Четыре протокола о пропаганде ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России) и смены пола составили в отношении онлайн-библиотеки комиксов Mangalib. Об этом ТАСС сообщили в Таганском суде Москвы, куда поступили соответствующие материалы.

"В суд поступили четыре протокола, составленные в отношении ООО "Мангалиб" по ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения). По трем из них дата заседания еще не назначена, а четвертый должны рассмотреть 25 августа", - сказали в суде.

По каждому из этих протоколов компании грозит штраф в несколько миллионов рублей или запрет деятельности до 90 суток.

Суть претензий к организации пока неизвестна.

"Мангалиб" - это русскоязычная онлайн-платформа и приложение для чтения комиксов в жанре манги на русском языке. У компании есть Telegram-канал с 83 тыс. подписчиков и страница во "ВКонтакте", на которую подписались 602 тыс. человек.