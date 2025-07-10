Жителя Кузбасса подозревают в убийстве пропавшей женщины

По информации следственного управления СК РФ по региону, тело 19-летней жительницы Прокопьевска до сих пор не найдено

КЕМЕРОВО, 10 июля. /ТАСС/. Следователи задержали 22-летнего мужчину, который может быть причастен к убийству пропавшей 19-летней жительницы города Прокопьевска Кемеровской области. Тело девушки не найдено, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Сообщение об исчезновении женщины поступило в правоохранительные органы 7 июля 2025 года. По данному факту следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

"В ходе проведенных следователями, следователями-криминалистами СК России и сотрудниками ГУ МВД России по Кемеровской области - Кузбассу следственных и оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что безвестное исчезновение потерпевшей связано с совершением в отношении нее убийства, к которому причастен ее 22-летний знакомый. В настоящее время фигурант задержан, с ним работает следователь. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что тело женщины до сих пор не найдено. Следователи вместе с подозреваемым устанавливают его местонахождение.