Покушавшуюся на госизмену девушку из Омска будут судить в Белгороде

Она также обвиняется в незаконном пересечении государственной границы

БЕЛГОРОД, 10 июля. /ТАСС/. Уголовное дело 30-летней жительницы города Омска, которая обвиняется в покушении на государственную измену и незаконном пересечении государственной границы, направлено в Белгородский областной суд. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

"Следственным отделом УФСБ России по Белгородской области завершено расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ст. 275 (государственная измена), ч. 1 ст. 322 (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации) УК РФ в отношении гражданки России, уроженки города Омска 1994 г. р., пытавшейся незаконно выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации. <...> Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, жительница Омска в июле 2023 года незаконно пересекла госграницу Российской Федерации в Брянской области. Ранее она в интернете установила контакт с представителями запрещенного в России вооруженного формирования "Русский добровольческий корпус" и попыталась выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против ВС РФ.

По данным ведомства девушка позже была задержана пограничниками на пункте пропуска "Колотиловка" в Краснояружском районе Белгородской области. Дело рассмотрит Белгородский областной суд.