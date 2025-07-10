На Кубани задержали подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии

В СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что житель Темрюка имел уголовной статус положенца

КРАСНОДАР, 10 июля. /ТАСС/. Житель Темрюка задержан по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии и вымогательстве, сообщили журналистам в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

"<…> возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя города Темрюка и его знакомого, которые в зависимости от роли каждого подозреваются в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ) и вымогательстве (пп. "а", "г" ч. 2 ст. 163 УК РФ). По версии следствия, с апреля 2023 года подозреваемый занимал высшее положение в преступной иерархии, имея уголовный статус так называемого положенца", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подозреваемый придерживался преступной идеологии, контролировал других участников криминальной среды с более низким статусом и способствовал распространению криминальных традиций.

В январе 2025 года к нему обратилась местная жительница с просьбой помочь вернуть автомобиль, находившийся у ее мужа. Подозреваемый привлек знакомого, и они, угрожая мужчине расправой, потребовали передать машину стоимостью 710 тыс. рублей или деньги.

"Оба подозреваемых были задержаны следователем СК по краю, при силовой поддержке спецподразделений ГУ Росгвардии по краю по местам жительства фигурантов проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы, имеющие значение для уголовного дела", - сообщают в пресс-службе.

По ходатайству следствия оба подозреваемых заключены под стражу.