В Алёшках пенсионерка пострадала из-за атаки ВСУ

Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что за сутки украинские удары привели к лесным пожарам на площади 4,2 га

ГЕНИЧЕСК, 10 июля. /ТАСС/. Мирная жительница 1953 года рождения ранена в Алёшках Херсонской области в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"В Алёшках ранена женщина 1953 года рождения. Она доставлена в местную больницу", - написал он в Telegram-канале.

Сальдо добавил, что удары со стороны ВСУ за последние сутки привели к лесным пожарам на площади 4,2 га в Алешкинском, Голопристанском и Каховском округах. Сейчас возгорания ликвидированы. Также противник обстрелял Каховку, Новую Каховку, Днепряны, Заводовку, Каиры, Корсунку и Пролетарку.