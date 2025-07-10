В Белгородской области мужчина погиб из-за атаки дрона ВСУ

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что ВС Украины целенаправленно атаковали легковой автомобиль

БЕЛГОРОД, 10 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника нанесли удар по легковому автомобилю в селе Новая Таволжанка Белгородской области, в результате атаки погиб мирный житель. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка дрон Вооруженных сил Украины нанес целенаправленный удар по легковому автомобилю, в результате которого погиб мужчина", - написал он.

Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибшего.