В ЛНР семейную пару осудили за шпионаж для Киева

Старший помощник прокурора региона Елена Усачева сообщила, что Александра и Ирину Рыжковых приговорили к 18 и 16 годам колонии

ЛУГАНСК, 10 июля /ТАСС/. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 18 и 16 годам колонии Александра и Ирину Рыжковых - семейную пару из Новоайдара, шпионивших для украинских спецслужб. Об этом журналистам сообщила старший помощник прокурора ЛНР Елена Усачева.

По ее словам, 49-летний Александр Рыжков и его 42-летняя супруга Ирина Рыжкова в мае 2022 года добровольно собирали данные о местах дислокации российской армии на территории поселка Новоайдар. Кроме того, в январе 2023 года Рыжкова, работая в одном из медучреждений региона, предоставила мужу данные о проходящих лечение в больнице пациентах. Полученные данные Рыжков сообщил украинским спецслужбам во время телефонных разговоров.

Супружескую пару в феврале 2024 года задержали сотрудники УФСБ по республике и возбудили и вели уголовное дело против Рыжковых по статье о шпионаже.

"Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 49-летнего Александра Рыжкова и его супруги 42-летней Ирины Рыжковой. Они признаны виновными по ст. 276 УК РФ (шпионаж). <…> Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Рыжкова к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Рыжкову - к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала она.

При этом в силовых структурах ЛНР добавили, что 21-летний сын Рыжковых во время телефонных разговоров с неизвестными передавал данные о российских военнослужащих и военной технике РФ. "В отношении последнего слушается уголовное дело о преступлениях, предусмотренных статьей 276, ч. 1 ст. 281 УК РФ. [Им совершена] диверсия в районе поселка Марс Новоайдарского района на железной дороге. [Молодой человек] демонтировал стыковые крепления рейсовой нити верхнего строения пути", - сообщил журналистам представитель силового блока республики.