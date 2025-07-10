В Волжском человек погиб из-за взрыва на металлургическом предприятии

Пресс-служба следственного управления СК РФ по Волгоградской области сообщила, что еще четверо пострадали

ВОЛГОГРАД, 10 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту инцидента на металлургическом предприятии в городе Волжском Волгоградской области, в результате которого работник погиб, еще четверо пострадали, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Сегодня на металлургическом предприятии города Волжского во время производства работ произошел хлопок, в результате которого один работник погиб, еще четверо госпитализированы в медицинское учреждение с ожогами различной степени тяжести. По данному факту территориальным подразделением регионального управления СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, во время проведения ремонтных работ в одном из цехов завода из-за разгерметизации трубы произошел выброс пара под высоким давлением. В эпицентре аварийной ситуации в этот момент находились пять работников. Один из них погиб на месте, четверо с ожогами различной степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения. Состояние двоих пострадавших врачи оценивают как тяжелое, еще двоих - как средней степени тяжести.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в том числе следователи-криминалисты областного управления Следственного комитета России. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. Ход расследования находится на контроле руководства следственного управления.

В пресс-службе Волжского трубного завода сообщили ТАСС, что 10 июля при выполнении ремонтных работ на трубопроводе в Трубопрокатном цехе №3 произошел несчастный случай, в результате которого один сотрудник завода погиб, еще четверо пострадали. "Предприятие выражает искренние соболезнования семьям погибшего и пострадавших. В настоящее время проводится расследование данного происшествия", - добавили там.