В Башкирии завели дело об ущербе недрам на 3,6 млрд рублей за незаконную добычу песка

Площадь нарушенного участка составила более 35 тыс. кв. м

УФА, 10 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ возбуждено на недропользователя в Башкирии. Организация добывала песок на сельскохозяйственных землях, ущерб превысил 3,6 млрд рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Установлено, ООО "Башкирские недра" проводило работы по добыче песчано-гравийной смеси на земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном в 1,5 км западнее деревни Исмаилово в Туймазинском районе.

"Площадь нарушенного участка составила более 35 тыс. кв. м, плодородие почв снизилось почти на 90%, сумма причиненного ущерба превысила 3,6 млрд рублей. Материалы проверки прокуратура направила в следственный орган <...> По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Также по требованию прокуратуры заместитель директора организации привлечен к административной ответственности за самовольное занятие земельного участка, использование земельного участка не по целевому назначению, а также нарушение условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами в виде штрафа на общую сумму 60 тыс. рублей, добавили в ведомстве.