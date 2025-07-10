В Волгоградской области три поезда задерживаются из-за возгорания травы

Пресс-служба Приволжской железной дороги сообщила, что время задержки составляет до 1,5 часов

ВОЛГОГРАД, 10 июля. /ТАСС/. Возгорание сухой растительности в полосе отвода на станции Жутово Приволжской железной дороги в Волгоградской области привело к задержке трех пассажирских поездов. Время задержки составляет до 1,5 часов, сообщила пресс-служба Приволжской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

"В настоящее время в связи с возгоранием сухой растительности в полосе отвода а станции Жутово Приволжской железной дороги до полутора часов задерживаются пассажирские поезда дальнего следования № 534 Имеретинский курорт - Пермь; № 462 Адлер - Уфа; № 510 Новороссийск - Казань", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для ликвидации возгорания на место направлен пожарный поезд. Приволжская железная дорога принимает все необходимые меры для ввода поездов в график.