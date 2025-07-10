Имущество обвиняемого в виде акций завода на сумму 733 млн рублей арестовано

КРАСНОЯРСК, 10 июля. /ТАСС/. Расследование уголовного дела подрядчика строительства железнодорожных путей Красноярской железной дороги, обвиняемого в хищении 416 млн рублей, завершено. Материалы дела переданы в суд в Красноярске, говорится в сообщении на сайте МВД РФ.

"В Красноярске осудят подрядчика из Мособласти, похитившего 416 млн рублей при строительстве железной дороги в Сибири <...>. Завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя Московской области в хищении чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, совершенном с использованием служебного положения и в составе организованной группы. Кроме того, фигуранту вменяется покушение на мошенничество", - говорится в сообщении. Расследование проводилось следователями управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу. В ведомстве не сообщают фамилию обвиняемого.

По версии следствия, в 2013-2015 годах подследственный, будучи первым вице-президентом строительной компании, заключил договор подряда с филиалом железнодорожного предприятия в Красноярске. Он действовал по указанию сообщника, который в настоящий момент находится в международном федеральном розыске. Подрядчик завышал суммы работ на железнодорожных объектах. "Помимо этого, получая денежные средства при выполнении строительно-монтажных услуг, гражданин пренебрегал обязательствами, противоправно обращая денежные средства, в том числе в пользу третьих лиц. Таким образом, железнодорожной компании был причинен ущерб на сумму более 416 млн рублей", - добавили в ведомстве.

Имущество обвиняемого в виде акций неназваного завода на сумму 733 млн рублей арестовано. Материалы дела направлены в суд в Красноярске.