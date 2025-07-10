Что известно о ДТП в Севастополе, где погибли пять девушек

Пять девушек 2005-2007 годов рождения погибли из-за столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса под Севастополем, сообщили в прокуратуре города.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ДТП
- По предварительной информации Госавтоинспекции Севастополя, авария с участием двух автомобилей произошла в 14:20 мск.
- По данным прокуратуры города, на выезде из села Верхнесадовое легковой автомобиль ВАЗ столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter.
Погибшие и пострадавшие
- По последним данным, в результате ДТП погибли водитель и четыре пассажира легкового автомобиля - жительницы Крыма 2005-2007 годов рождения.
Расследование
- Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
- По факту ДТП проводится проверка.
- Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).