Что известно о ДТП в Севастополе, где погибли пять девушек

Пять девушек 2005-2007 годов рождения погибли из-за столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса под Севастополем, сообщили в прокуратуре города.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ДТП

По предварительной информации Госавтоинспекции Севастополя, авария с участием двух автомобилей произошла в 14:20 мск.

По данным прокуратуры города, на выезде из села Верхнесадовое легковой автомобиль ВАЗ столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter.

Погибшие и пострадавшие

По последним данным, в результате ДТП погибли водитель и четыре пассажира легкового автомобиля - жительницы Крыма 2005-2007 годов рождения.

Расследование