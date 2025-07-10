Главного редактора издания Sport24 оштрафовали за пропаганду ЛГБТ

В судебном участке Таганского района отметили, что сумма административного штрафа составила 200 тыс. рублей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Мировой судья судебного участка Таганского района оштрафовал на 200 тыс. рублей главного редактора издания Sport24 Самвела Авакяна за пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России). Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлением мирового судьи судебного участка N 374 Таганского района города Москвы должностное лицо - главный редактор сетевого издания Sport24 Авакян Самвел Грантович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.21. КоАП РФ", - сообщили в суде.

В инстанции также отметили, что сумма административного штрафа составила 200 тыс. рублей.