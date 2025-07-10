В Астраханской области загорелся мусорный полигон

В ГУ МЧС по региону сообщили, что площадь возгорания составляет 300 кв. м

АСТРАХАНЬ, 10 июля. /ТАСС/. Мусорный полигон загорелся в поселке Трусово Астраханской области, пожар охватил площадь в 300 кв. м, сообщили в ГУ МЧС по Астраханской области.

"Пожар мусора на площади 300 кв. м. На месте от МЧС работают 5 единиц техники и 12 человек личного состава", - говорится в сообщении.

В четверг вечером температура в Астрахани составляет плюс 32 градуса. По данным Астраханского ЦГМС, 10 и 11 июля в большинстве районов Астраханской области ожидается чрезвычайная пожароопасность.