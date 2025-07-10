В Кабардино-Балкарии эвакуировали пострадавшего при восхождении альпиниста

В ГУ МЧС России по КБР сообщили, что жителя Самарской области доставили в больницу Нальчика

НАЛЬЧИК, 10 июля. /ТАСС/. Альпиниста, получившего травму при восхождении в Черекском ущелье Кабардино-Балкарии (КБР), эвакуировали спасатели. Мужчину госпитализировали, сообщили в ГУ МЧС России по КБР.

"При восхождении на пик Урал (на высоте около 4 тыс. м) зарегистрированная группа из двух человек попросила о помощи. Один из участников получил травму ноги", - говорится в сообщении.

Спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России с привлечением коммерческого вертолета эвакуировали альпинистов в лагерь "Безенги". 37-летний мужчина из Самарской области транспортирован в больницу Нальчика.