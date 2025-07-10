Экс-адвоката Захватова объявили в розыск

По какой статье ищут Дмитрия Захватова, не сообщается

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Бывший адвокат Дмитрий Захватов объявлен в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД России.

"Захватов Дмитрий Игоревич. Разыскивается по статье УК", - сказано в базе. По какой статье ведется розыск, не сообщается.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что основанием для розыска могло стать уголовное дело в отношении Захватова, возбужденное по статьям о содействии террористической деятельности и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. По предварительным данным, уголовное дело может быть связано с опубликованной в интернете публикацией со ссылками для финансовых пожертвований на покупку беспилотников для украинской армии и витаминов для боевиков запрещенного в России националистического батальона "Азов".

Захватов, по предварительной информации, проживает за пределами России.

Адвокат защищал Pussy Riot и бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову.