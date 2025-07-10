ТАСС: директору МХАТ им. Горького Кехману предъявили обвинение в растрате

Владимира Кехмана отпустили под подписку о невыезде

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение в растрате директору МХАТ им. М. Горького Владимиру Кехману, его отпустили под подписку о невыезде. Об этом ТАСС сообщили в его окружении.

"Обвинение уже предъявлено, он не арестован, отпустили под подписку о невыезде", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает комментариями следствия и правоохранительных органов.

В отношении Кехмана расследуется уголовное дело о растрате при реконструкции старой сцены театра (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Санкция этой статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.