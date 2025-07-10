На Кубани грузовик протаранил припаркованный автомобиль ДПС

В результате аварии двое сотрудников полиции госпитализированы

КРАСНОДАР, 10 июля. /ТАСС/. Грузовик столкнулся с припаркованным патрульным автомобилем ДПС на трассе "Кавказ" в Краснодарском крае. В результате аварии пострадали двое сотрудников полиции, они госпитализированы. Об этом сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Сегодня около 16:00 на 58-м километре федеральной автодороги "Кавказ" водитель, управляя грузовым автомобилем "Фотон", столкнулся со стоящим на обочине патрульным автомобилем ДПС с включенными проблесковыми маячками. В результате ДТП пострадали двое сотрудников полиции, они госпитализированы" - говорится в сообщении.