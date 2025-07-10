В Коми в аварии с грузовиком и микроавтобусом погибли четыре человека

Еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести

СЫКТЫВКАР, 10 июля. /ТАСС/. Четыре человека погибли в результате столкновения грузовика и микроавтобуса в Республике Коми вечером 9 июля. Остальные участники аварии получили травмы, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

"Следственным отделом по Княжпогостскому району СУ СК России по Республике Коми принято к производству уголовное дело, возбужденное следователями полиции по факту дорожно-транспортного происшествия по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 9 июля на 254-м км участка автодороги Сыктывкар - Ухта произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового фургона и микроавтобуса. По предварительной информации, водитель фургона, двигаясь из Ухты в направлении Сыктывкара, выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автобусом. В результате аварии погибли четыре человека, среди которых оба водителя и два пассажира микроавтобуса. Еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий по выяснению причин произошедшего.