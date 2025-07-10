В Баку арестовали двоих воевавших в составе ЧВК "Вагнер" азербайджанцев

Из материалов дела следует, что мужчины "были осуждены за умышленное убийство и другие тяжкие и особо тяжкие преступления на территории иностранного государства"

БАКУ, 10 июля. /ТАСС/. Сабаильский районный суд города Баку арестовал на четыре месяца двух азербайджанцев, участвовавших в боевых действиях в составе ЧВК "Вагнер". Об этом сообщило азербайджанское информационное агентство АПА.

По его данным, 34-летний Рамиль Алиев и 51-летний Исмаил Гасанов были задержаны в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных Службой госбезопасности Азербайджана. Они обвиняются в совершении различных преступлений за рубежом и в Азербайджане.

Из материалов дела следует, что оба "были осуждены за умышленное убийство и другие тяжкие и особо тяжкие преступления на территории иностранного государства и во время отбывания наказания в данной стране были лично отобраны главой "Вагнера" Евгением Пригожиным для привлечения к различным боевым операциям за денежное вознаграждение".

"Алиев и Гасанов участвовали в учениях и боевых действиях с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ на территориях различных стран, а также подстрекали других граждан Азербайджана к совершению подобных деяний за пределами страны", - говорится в сообщении.