В Турции Google оштрафовали почти на $9 млн

Первоначально на компанию был наложен штраф в размере 296 млн лир

АНКАРА, 10 июля. /ТАСС/. Антимонопольный регулятор Турции - Совет по конкуренции - в очередной раз наложил на компанию Google штраф в рамках разбирательства о нарушении правил конкуренции в части предоставления поисковых результатов в сфере бронирования гостиниц на местном рынке. Как указано в соответствующем решении регулятора, штраф составил более 355 млн лир (около $9 млн).

В 2024 году компания уже была оштрафована на $15 млн. Суть претензий к американской компании, как и в прошлом году, сводится к тому, что ее сервис GOOGLE Hotel Ads-GHA имеет необоснованное преимущество перед местными участниками рынка с точки зрения предоставления на общей странице поиска данных о местонахождении гостиниц, ценах и их сравнении. Как отмечается в решении регулятора, из-за этого местным сервисам поиска гостиниц создаются препятствия для полноценного присутствия на рынке рекламы отелей. Их взаимодействие с потенциальными клиентами усложняется из-за доминирующей роли Google.

Первоначально на Google был наложен штраф в размере 296 млн лир (около $7,4 млн) и было дано шесть месяцев на устранение нарушений. При этом каждый день, пока нарушения не были устранены, штраф увеличивался на "0,05% валового дохода компании за 2024 год".

В решении Совета по конкуренции отмечается, что Google представила различные предложения по обеспечению соответствия турецкому законодательству и внедрила некоторые новые рекламные инструменты. Однако и эти нововведения не урегулировали проблемы для местных сервисов и противоречили возложенным на Google обязательствам.

В связи с этим компания получила штраф в размере около $9 млн, который включает первоначальную сумму и пени за каждый день невыполнения требований турецкого регулятора.