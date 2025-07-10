Под Волгоградом ландшафтным пожаром повреждены жилой дом и хозпостройки

Возгорание могло начаться из-за короткого замыкания ЛЭП

ВОЛГОГРАД, 10 июля. /ТАСС/. Один четырехквартирный дом и хозпостройки двух жилых домов повреждены в рабочем поселке Октябрьский Волгоградской области в результате ландшафтного пожара, сообщила пресс-служба администрации Октябрьского района региона.

"В результате ландшафтного пожара, предварительно, из-за короткого замыкания ЛЭП в условиях очень сильного ветра восточнее р. п. Октябрьский, огонь зашел на окраины поселка. Огнем повреждены один четырехквартирный дом и хозпостройки двух жилых домов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших нет. В тушении пожара задействованы пять пожарных машин, пять единиц подвозящей воду техники, три трактора с плугами. Тушение пожара находится в активной фазе. По команде региональных властей в поселок Октябрьский прибывают дополнительные силы пожарных.