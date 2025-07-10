В Саратове пешеход погиб при столкновении пяти машин

В областной службе спасения сообщили, что еще одного человека госпитализировали

САРАТОВ, 10 июля. /ТАСС/. Пять автомобилей столкнулись в центре Саратова. В результате погиб пешеход, еще один человек госпитализирован, сообщили ТАСС в областной службе спасения.

По предварительной информации, сообщение о ДТП поступило в службу "112" в 18:12 (17:12 мск).

"В Октябрьском районе на пересечении Вольской и Белоглинской произошло столкновение пяти автомобилей. В результате ДТП погиб пешеход", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место спасатели при помощи гидравлического инструмента извлекли из одного из автомобилей 20-летнего мужчину. Пострадавший госпитализирован. Все обстоятельства произошедшего выясняются.