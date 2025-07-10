Правоохранители КБР опровергли информацию о кредитах экс-госсекретаря Дагестана Магомедова

Нашли задолженность у другого местного жителя-однофамильца

НАЛЬЧИК, 10 июля. /ТАСС/. Информация о взыскании кредитных задолженностей с бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова не соответствует действительности. Кредиты оформлены на жителя Кабардино-Балкарской Республики с аналогичными именем и фамилией, уточнили ТАСС в правоохранительных органах этой республики.

"Исполнительное производство не связано с бывшим госсекретарем Дагестана Магомед-Султаном Магомедовым. Это задолженность другого местного жителя-однофамильца", - сказал собеседник агентства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что приставы возбудили два исполнительных производства на экс-госсекретаря Дагестана 25 июня - в день, когда появилась информация о его задержании. Одно исполнительное производство касается "задолженности по кредитным платежам (кроме ипотеки)", а взысканием якобы занимаются приставы Кабардино-Балкарии.

25 июня в силовых структурах сообщили ТАСС, что Магомедов был задержан по уголовному делу, связанному с хищениями. 26 июня он был отпущен под подписку о невыезде. В этот же день Советский районный суд Махачкалы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Магомедову и его родственникам. Иск связан с обращением в доход государства нефтеперерабатывающего завода "Дагнефтепродукт", ныне преобразованного в ОАО "Каспетролсервис". 1 июля в администрации главы Дагестана сообщили, что Магомедов был освобожден от должности госсекретаря республики, которую занимал с 2021 года.