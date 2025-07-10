Суд в Челябинске прервал заседание по делу об изъятии акций "Южуралзолота" до 11 июля

Дело слушается в закрытом режиме

ЧЕЛЯБИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Советский районный суд Челябинска, где в закрытом режиме идет разбирательство по делу об изъятии акций компании "Южуралзолото", объявил перерыв в заседании до 11 июля, передает корреспондент из суда.

"Объявлен перерыв до 11 июля", - сказал ожидающим в коридоре журналистам представитель ответчиков.

Дело слушается в закрытом режиме, о закрытии процесса для СМИ ходатайствовали представители истца и ответчика, первые ссылались на то, что во время процесса предполагается озвучить материалы уголовного дела, а вторые мотивировали тем, что акции компании присутствуют на бирже, а также тем, что во время процесса могут быть озвучены персональные данные ответчиков, а сам процесс вызвал большой общественный резонанс.

Ранее Генпрокуратура РФ направила в Советский районный суд Челябинска иск об обращении в доход государства акций "Южуралзолота", принадлежащих Константину Струкову. О подаче иска сообщал ТАСС источник в Генпрокуратуре. По его данным, в иске отмечается, что Струков, являясь с 2000 года депутатом заксобрания региона, а с 2017 года - заместителем председателя заксобрания, в нарушение запрета заниматься предпринимательской деятельностью через процедуру банкротства завладел имуществом ранее возглавляемой им компании "Южуралзолото", создав ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ПАО "ЮГК"). В иске замгенпрокурора РФ требует обратить в собственность государства 100% долей в ООО "Управляющая компания "ЮГК" и все акции ПАО "ЮГК".