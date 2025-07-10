В ВСУ обвинили венгра в дезертирстве и отрицают причастность к его гибели

Как сообщили родственники погибшего, Йожеф Шебештьен погиб в результате избиения сотрудниками украинского военкомата, которые пытались силой отправить его на фронт и заставить воевать на стороне ВСУ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) обвинило закарпатского венгра Йожефа Шебештьена в дезертирстве из ВСУ и отрицает причастность свою или сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) к его гибели.

"Иосиф Иосифович Шебештень является гражданином Украины - он был мобилизован в ряды ВСУ на законных основаниях 14.06.2025 года; 18 июня он самовольно покинул расположение воинской части <…> 24 июня гражданин Шебештень лично обратился в приемное отделение экстренной неотложной помощи <…>, где последнему был установлен диагноз: острая реакция на стресс и проведена госпитализация на стационарное лечение в областное учреждение по оказанию психиатрической помощи г. Берегово", - говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Заключение судебно-медицинской экспертизы подтверждает, что причиной смерти, наступившей 06.07.2025 года, стала тромбоэмболия легочной артерии, без признаков телесных повреждений, которые могли бы свидетельствовать о насилии", - говорится в продолжении сообщения. В командовании также отрицают факт насильственной мобилизации и выражают готовность к "прозрачному изучению обстоятельств". "Категорически отвергаем предположения о принудительной мобилизации, жестоком обращении или нарушении прав человека со стороны ТЦК или других должностных лиц ВСУ".

Как сообщили родственники погибшего, 45-летний Йожеф Шебештьен, проживавший в Берегово (Закарпатская область) и имевший двойное гражданство, погиб в результате избиения сотрудниками украинского военкомата, которые пытались силой отправить его на фронт и заставить воевать на стороне ВСУ. 9 июля он был похоронен на кладбище в своем родном городе. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил соболезнования родным и близким погибшего. Впоследствии правительство Венгрии потребовало от властей Украины объяснений в связи с убийством в Закарпатье венгерского гражданина, насильно отправленного в ВСУ.