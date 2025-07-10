Экс-главе правления банка из Кабардино-Балкарии вменяют присвоение более 600 млн рублей

На имущество обвиняемых и их близких родственников наложен арест

НАЛЬЧИК, 10 июля. /ТАСС/. Бывшему главе правления одного из банков в Кабардино-Балкарии (КБР) вменяют присвоение более 600 млн рублей. По делу также проходит руководитель юридических лиц. Обоих подозревают в выдаче невозвратных кредитов, сообщили в Генеральной прокуратуре республики.

"По версии следствия, обвиняемые с 2016 по 2018 год, используя документы, содержащие ложные сведения о заемщиках, составили договоры о выдаче банком 148 физическим лицам заведомо невозвратных кредитов на общую сумму более 608 млн рублей, которые присвоили, распределив между собой", - говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

Речь идет о средствах коммерческого банка, где имело место присвоение денежных средств. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное организованной группой с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).

Отмечается, что на имущество обвиняемых и их близких родственников наложен арест. Уголовное дело направлено в Пятый кассационный суд общей юрисдикции для рассмотрения вопроса об изменении его территориальной подсудности.