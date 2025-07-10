Над регионами России уничтожили 26 украинских БПЛА

Больше всего сбили над Курской областью

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Средства ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников над регионами России за три часа, сообщили в Минобороны РФ.

"С 17:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА - над территорией Курской области, девять БПЛА - над территорией Брянской области, три БПЛА - над территорией Калужской области и по одному БПЛА - над территориями Белгородской области и Московского региона", - сообщили в Минобороны.

Ранее в российском военном ведомстве сообщали, что силы ПВО с 15:00 до 16:30 уничтожили 25 украинских БПЛА.