Глава СК поручил возбудить дело после массового отравления морепродуктами в Майкопе

Более 30 человек пострадали от острой кишечной инфекции

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после массового отравления морепродуктами в одном из заведений общественного питания Майкопа. Об этом ТАСС сообщили в Следственном комитете.

"Главой ведомства дано поручение руководителю СУ СК России по Республике Адыгея Ларину возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах", - сообщили в ведомстве.

В управлении Роспотребнадзора по Республике Адыгея ТАСС информировали, что более 30 человек пострадали от острой кишечной инфекции в Майкопе, практически все госпитализированы.