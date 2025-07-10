В Адыгее завели уголовное дело по факту мошенничества на 2,3 млн рублей

При исполнении контракта по реконструкции водопроводной сети в станице Кужорской подрядчиком не реализован весь комплекс мероприятий, но при этом невыполненные работы предъявлены подрядчиком к оплате

МАЙКОП, 10 июля. /ТАСС/. Директор фирмы в Адыгее и мастер строительного участка стали фигурантами уголовного дела, возбужденного ОМВД России по Майкопскому району по факту хищения более 2,3 млн рублей при реконструкции водопроводной сети и водозаборных сооружений в предгорье региона. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Адыгеи.

Факт хищения был выявлен прокуратурой Майкопского района совместно с УФСБ России по Республике Адыгея и ОМВД России по Майкопскому району по итогам проверки исполнения бюджетного законодательства. Установлено, что при исполнении контракта по реконструкции водопроводной сети в станице Кужорской подрядчиком не реализован весь комплекс мероприятий. Сметной документацией также было предусмотрено озеленение территории, обустройство дороги и площадки. Фактически на объекте эти работы не выполнены, однако они предъявлены подрядчиком к оплате по акту о приемке выполненных работ и оплачены в полном объеме.

"В результате противоправных действий бюджету муниципального образования "Кужорское сельское поселение" причинен ущерб в размере 2,3 млн рублей. По материалам проверки прокуратуры ОМВД России по Майкопскому району возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Ход и результаты его расследования находятся на контроле прокуратуры", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МВД России по республике сообщили, что контракт на реконструкцию водопроводной сети и водозаборных сооружений был заключен на общую сумму более 17 млн рублей. Похищенные деньги фигуранты дела потратили на собственные нужды.