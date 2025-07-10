В Астраханской области пожар на мусорном полигоне локализовали

Полигон загорелся в поселке Трусово

АСТРАХАНЬ, 10 июля. /ТАСС/. Пожар на мусорном полигоне в поселке Трусово Астраханской области локализован на площади 300 кв. м, сообщили в ГУ МЧС по Астраханской области.

Ранее со ссылкой на ведомство сообщалось, что мусорный полигон загорелся в поселке Трусово на площади в 300 кв. м.

"Локализация пожара произведена на площади 300 кв. метров", - говорится в сообщении.

Вечером 10 июля температура в Астрахани составляет плюс 32 градуса. По данным Астраханского ЦГМС, 10 и 11 июля в большинстве районов Астраханской области ожидается чрезвычайная пожароопасность.