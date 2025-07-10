Хинштейн: комиссии зафиксируют повреждения от атаки ВСУ на Курск

Территория оцеплена, работают все оперативные службы, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн

КУРСК, 10 июля. /ТАСС/. Повреждения от атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в частных и многоквартирном домах в Курске комиссии зафиксируют утром. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"В результате удара в соседних частных и одном многоквартирном домах выбило окна. Утром комиссии выйдут на подомовой обход, зафиксируют все повреждения. Уже сейчас на месте волонтеры затягивают оконные проемы пленкой", - написал он.

В настоящее время территория оцеплена, работают все оперативные службы. Все очаги возгорания ликвидированы. "На месте поговорил с жильцами домов, успокоил, что никого в беде не оставим! Вся необходимая помощь обязательно будет оказана!" - добавил врио губернатора.

Ранее Хинштейн сообщил, что в результате атаки ВСУ погиб 73-летний мужчина. У него остались дочь и внучка. Врио губернатора выразил близким соболезнования, власти окажут им всю необходимую поддержку.

В результате атаки БПЛА в Курске загорелся частный дом. Он частично уничтожен огнем, в соседнем домовладении загорелась пристройка. Пожарные расчеты возгорание ликвидировали. Также в 12-этажном МКД напротив на нескольких этажах выбиты окна.