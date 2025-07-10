La Nacion: наемника из Аргентины ликвидировали на красноармейском направлении

По данным газеты, Эммануэль Вильте присоединился к ВСУ в 2022 году

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 июля. /ТАСС/. Аргентинский наемник Эммануэль Вильте был ликвидирован на этой неделе в Красноармейске. Об этом сообщила газета La Nacion со ссылкой на его родственников

По их данным, Вильте был ликвидирован в результате удара дрона по позициям наемников в Красноармейске. О смерти аргентинца родственникам сообщили не власти Украины, а его сослуживец.

Вильте, получивший прозвище Кока, присоединился к ВСУ в 2022 году. Как сказала La Nacion сестра наемника Мария, его семья больше не хочет публично говорить о нем, потому что получает "только полные ненависти комментарии".