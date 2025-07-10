В Видном задержали подозреваемого в истязании и покушении на убийство ребенка

Его доставили на допрос

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Подозреваемый в истязании и покушении на убийство ребенка задержан в Видном в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК РФ.

"Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области задержан житель Видного, подозреваемый в истязании и покушении на убийство ребенка (п. п. "а, г, д" ч. 2 ст. 117 УК РФ и п. п. "в, д" ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - сказали в ведомстве.

Подозреваемый доставлен на допрос, устанавливаются все обстоятельства.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области ТАСС сообщили, что полиция области получила видеоматериалы, на которых неизвестный мужчина жестоко избивает несовершеннолетнего.

Полицейские, прибыв в одну из квартир дома, расположенного в рабочем поселке Дрожжино, обнаружили 11-летнего мальчика со следами побоев. "В квартире находились мать ребенка 1994 г. р., две его сестры 2013 и 2017 годов рождения, а также сожитель женщины 1994 г. р., ранее судимый, который подверг жестокому избиению ребенка", - сообщили в ГУ МВД.

Дети были переданы медицинским работникам, а мужчина задержан.